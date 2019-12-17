ميسي يتسلم جائزتي البيتشيشي وأفضل لاعب في الليغا









اسماء السيد - سلمت صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة، جوائزها التي تقدمها كل عام، والخاصة بالدوري الإسباني لموسم 2018-2019، وذلك خلال حفل أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، جائزة "البيتشيشي" كهداف الموسم الماضي عن مسابقة الدوري الإسباني للموسم الماضي.

وكان ميسي قد توج هدافا للدوري الإسباني الموسم الماضي بعد تسجيله 36 هدفًا، متفوقا على زميله في الفريق الكتالوني الأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، صاحبي المركز الثاني برصيد 21 هدفًا لكل منهما.

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يشار إلى أن هذه المرة السادسة التي يتوج فيها ميسي بجائزة "البيتشيشي"، حيث نجح "البرغوث" في اعتلاء صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإسباني في 6 مواسم.

كما تسلم ميسي أيضًا جائزة ألفريدو دي ستيفانو، والتي تقدم لأفضل لاعب في بطولة الدوري الإسباني.

من جهته تسلم السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد جائزة "زامورا" لأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني.

من جهته تسلم سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في المنتخب الإسباني، كما تسلم يان أوبلاك حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني.

