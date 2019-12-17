اخبار الرياضه

كهربا يجتاز الفحوصات الطبية قبل قيده فى قائمتى الأهلى المحلية والأفريقية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يجتاز الفحوصات الطبية قبل قيده فى قائمتى الأهلى المحلية والأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد سلامته بشكل كامل، لتستقر الإدارة الحمراء على قيده في القائمتين المحلية والأفريقية، عقب الحصول على توقيعه رسميًا لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر.

وفسح كهربا عقده مع أفيش البرتغالي بعد دفع قيمة الشرط الجزائي الذي كان مدونًا في عقده والذي بلغت قيمته 400 ألف دولار، وهو المبلغ الذي سيحصل عليه اللاعب من الأهلي بعد الاتفاق على ذلك قبل التوقيع، بجانب حصوله على 9 ملايين جنيه سنويًا في الوقت الذي اتفق الطرفان على تحمل كهربا لقيمة أي غرامة يتم فرضها عليه من قبل لجنة المنازعات في الاتحاد الدولي "فيفا" على خلفية أزمته مع ناديه السابق الزمالك، والذي رحل عنه وانتقل لأفيش البرتغالي من خلال استخراج بطاقة مؤقته قبل أن يستقر به الحال في الأهلي.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كهربا يجتاز الفحوصات الطبية قبل قيده فى قائمتى الأهلى المحلية والأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا