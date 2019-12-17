شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يجتاز الفحوصات الطبية قبل قيده فى قائمتى الأهلى المحلية والأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد سلامته بشكل كامل، لتستقر الإدارة الحمراء على قيده في القائمتين المحلية والأفريقية، عقب الحصول على توقيعه رسميًا لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر.

وفسح كهربا عقده مع أفيش البرتغالي بعد دفع قيمة الشرط الجزائي الذي كان مدونًا في عقده والذي بلغت قيمته 400 ألف دولار، وهو المبلغ الذي سيحصل عليه اللاعب من الأهلي بعد الاتفاق على ذلك قبل التوقيع، بجانب حصوله على 9 ملايين جنيه سنويًا في الوقت الذي اتفق الطرفان على تحمل كهربا لقيمة أي غرامة يتم فرضها عليه من قبل لجنة المنازعات في الاتحاد الدولي "فيفا" على خلفية أزمته مع ناديه السابق الزمالك، والذي رحل عنه وانتقل لأفيش البرتغالي من خلال استخراج بطاقة مؤقته قبل أن يستقر به الحال في الأهلي.