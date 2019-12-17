شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إنبى يخشى انتفاضة المصرى البورسعيدى فى السويس والان مع تفاصيل الخبر
ويحتل إنبى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى مباراة وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفًا فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مواجهات فاز فى 2 وتعادل فى لقاء وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف وما زال لديه مباراة مؤجلة.
وطالب حلمى طولان المدير الفنى لإنبى لاعبيه باستكمال قطار النتائج المتميزة سعيًا لتحسين وضع الفريق البترولى فى جدول المسابقة ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام المصرى مكون من: "محمود جاد، على فوزي، رامي صبري، إبراهيم يحيى، عبد الرحمن عامر، حميد ماو، محمد بسيوني، محمد رزق، محمد شريف، محمد بسيوني، محمود قاعود".
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