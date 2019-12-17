شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إنبى يخشى انتفاضة المصرى البورسعيدى فى السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف إنبى نظيره المصرى البورسعيدى فى تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة فى ظل رغبة الفريق البترولى فى مواصلة قطار انتصاراته بعد الفوز على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف فيما يسعى الفريق البورسعيدى لتصحيح المسار بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الماضية للمسابقة.

ويحتل إنبى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى مباراة وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفًا فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مواجهات فاز فى 2 وتعادل فى لقاء وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف وما زال لديه مباراة مؤجلة.

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وطالب حلمى طولان المدير الفنى لإنبى لاعبيه باستكمال قطار النتائج المتميزة سعيًا لتحسين وضع الفريق البترولى فى جدول المسابقة ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام المصرى مكون من: "محمود جاد، على فوزي، رامي صبري، إبراهيم يحيى، عبد الرحمن عامر، حميد ماو، محمد بسيوني، محمد رزق، محمد شريف، محمد بسيوني، محمود قاعود".

فى المقابل شدد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى على لاعبيه ضرورة مصالحة الجماهير الغاضبة من التعثر أمام ذئاب الجبل لتصحيح وضع الفريق فى جدول المسابقة ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى فى مباراة اليوم مكون من: "أحمد مسعود، كريم العراقي وأحمد شوشة، وإسلام أبو سليمة وبهاء مجدي، إيزي ايمكا، حسن علي، إسلام عطية، مفتاح طقطق، سعيدو سينبوري، محمود وادي".