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الاتحاد يقطع شوطًا كبيرًا فى استعارة عمار حمدى من الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مسئولو الاتحاد السكندرى من استعارة عمار حمدى صانع ألعاب الأهلى لمدة 6 أشهر لشغل منصب صانع الألعاب بجانب المتألق أحمد رفعت المعار من الزمالك منذ بداية الموسم ويؤدى بشكل جيد مع الفريق، إلا أن طلعت يوسف يرغب فى إيجاد البديل الكفء لرفعت.

وقد أكد مصدر مقرب من مجلس إدارة الاتحاد أن مجلس الإدارة قطع شوطًا كبيرًا فى إنهاء صفقة انتقال عمار حمدى لزعيم الثغر فى ظل رغبة اللاعب فى العودة للاتحاد من جديد بعدما قضى 6 أشهر الموسم الماضى مع الفريق كانت جيدة ويرتبط بعلاقة قوية مع جماهير الاتحاد.

فى الوقت نفسه ما زال البحث جاريًا عن ظهير أيمن خاصة أن الفريق يمتلك لاعبين فقط هما أسامة العزب ومحمود شعبان ويرغب المدير الفنى فى التعاقد مع ظهير سوبر، بينما ما زال البحث جاريًا عن مدافع وسط صغير السن يكون إضافة للثلاثى مانجا ونور السيد وهشام محمد. 

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