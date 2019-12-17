شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب تقريرًا بحالة المصابين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، من الجهاز الطبى للأبيض، إعداد تقرير بحالة جميع اللاعبين المصابين بالفريق لحسم موقفهم من المشاركة مع الأبيض فى الفترة المقبلة، حيث يفتقد الفريق لخدمات كل من حازم إمام وعبدالله جمعة ومحمود حمدى الونش ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو بسبب الإصابة.

ويسعى كارتيرون لحسم جاهزية لاعبيه فى ظل الفترة الجارية، والتى تشهد العديد من الارتباطات الفنية للأبيض، الذى يستعد لخوض مباراته أمام سموحة، والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل، ويليها لقاء الإنتاج الحربى فى الجولتين التاسعة والعاشرة على الترتيب من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، بالإضافة إلى المباراة المرتقبة أمام فريق زيسكو يونايتد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم 28 من ديسمبر الجارى، حيث ستحسم المباراة ترتيب الفريق الأبيض فى المجموعة الأولى بالبطولة الإفريقية بعدما احتل المركز الثانى برصيد 3 نقاط، فى حين تصدر فريق مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما جاء زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة متساويًا مع أول أغسطس الأنجولى الذى احتل المركز الرابع والأخير فى النقاط.