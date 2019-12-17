رياضة | جاتوزو يتحدى برشلونة بعد قرعة دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاتوزو يتحدى برشلونة بعد قرعة دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا التي جرت أحداثها اليوم بمدينة نيون السويسرية،عن مواجهة قوية تجمع نادي برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي.



وعلق المدير الفني الجديد لنادي نابولي جينارو جاتوزو على القرعة قائلاً: " مواجهة برشلونة بمثابة تحد كبير لنا وللاعبينا".

وتابع جاتوزو: " برشلونة فريق رائع وكبير، سنخوض ضده مواجهتان رائعتان، علينا أن نواجههم دون خوف". Advertisements

على الجانب الآخر قال مدير العلاقات المؤسيسة في برشلونة جويليرمو آمور على القرعة قائلاً: " لا يمكن التفكير بمن ستواجهه ومن تتجنبه في القرعة، هذا دليل على عدم الإحترام، جميع المنافسين أقوياء ولا يُستهان بهم".

وتابع: " الجميع سينظر للقرعة بمنظور جيد أو سيئ، إنها مسألة تعود للذوق".

وأضاف: " علينا أن نحترم فريق نابولي، إنه فريق قوي وعنيد، قاموا بتغيير مدربهم ونترقب ثوبهم الجديد مع جاتوزو".