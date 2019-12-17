رياضة | حارس أتلتيكو مدريد يدلي بتصريحات مثيرة بعد الوقوع مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس أتلتيكو مدريد يدلي بتصريحات مثيرة بعد الوقوع مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:55 ص
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علي ماهر حلمي
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وقال حارس أتلتيكو مدريد في تصريحات لصحيفة آس الاسبانية:" لا يخيفني هجوم ليفربول لأنه على الرغم من وجود لاعبين رائعين لديهم هناك أيضًا آخرون في أتلتيكو ويعتادون على مثل هذه المباريات ليفربول فريق رائع للغاية ولديه عدد من اللاعبين الرائعين لكننا سنواجه فريقهم بحماس كبير للغاية آمل أن نظهر في الملعب بقوة منذ الدقيقة الأولى حتي نهاية مباراة الإياب".
وأضاف أوبلاك:" ليفربول يلعبون بشكل جيد للغاية، ليس لدي أدنى شك في عدم التأهل إذا استطعنا أن نتعامل مع الأمور بشكل جيد في مباراة الذهاب علي ملعبنا و الإياب في إنجلترا".
ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين نادي ليفربول الإنجليزي ونظيره نادي اتلتيكو مدريد الإسباني يوم 18 فبراير المقبل علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد بينما تقام مباراة الإياب بين الفريقين علي ملعب أنفيلد الدولي يوم 11 مارس المقبل ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا
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