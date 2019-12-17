رياضة | بعد إجراء قرعة ثمن النهائي.. مواجهات بالجملة تحدث لأول مرة في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إجراء قرعة ثمن النهائي.. مواجهات بالجملة تحدث لأول مرة في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت صباح الاثنين قرعة دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية حيث أسفرت عن مواجهات قوية من العيار الثقيل وأخرى تجمع بين فريقين لأول مرة في تاريخ البطولة الأوربية العريقة.

وجاءت قرعة ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا كالتالي: دورتموند الألماني في مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي.

ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي

أتلتيكو مدريد الإسباني في مواجهة ليفربول الإنجليزي

أتالانتا الإيطالي في مواجهة فالنسيا الإسباني

تشيلسي الإنجليزي في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني

ليون الفرنسي في مواجهة يوفنتوس الإيطالي

توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مواجهة لايبزيج الألماني

نابولي الإيطالي في مواجهة برشلونة الاسباني