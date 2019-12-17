رياضة | خالد الغندور يعلق علي صفقة انضمام كهربا للأهلي ويكشف موعد انطلاق قناة الزمالك

علق خالد الغندور لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق في تصريحات تلفزيونية علي انضمام محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الزمالك السابق الي صفوف النادي الأهلي قادما من صفوف افيش البرتغالي.



وقال الغندور:" كهربا كان ينوي الرحيل من الموسم الذي فاز به الزمالك بالكونفدرالية والأهلي وضع سيناريو الأزمات بين كهربا و نادي الزمالك، هناك فارق كبير بين أن يتعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد من الأهلي وهو في المرحلة القانونية للتفاوض قبل نهاية عقده 6 شهور، والأهلي خلال سنة لم يستطع تجديد عقد عبد الله السعيد ما يحدث من كهربا والأهلي ليس له علاقة بالقانون وأحترام الأندية لبعضها اللاعب انتقل الي الأهلي بطرق غير قانونية وغير مشروعة".

وأضاف اللاعب الدولي المصري السابق:" قناة الزمالك ستنطلق يوم 28 أو 29 من شهر ديسمبر الجاري اما إذا حدث نوع من التأخير ستظهر القناة يوم 4 يناير العام المقبل من عام 2020 كل شئ أصبح جاهز لانطلاق القناة".

يذكر أن اللاعب الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا مهاجم نادي الزمالك السابق انضم لصفوف النادي الأهلي هذا الأسبوع قادما من صفوف دي ديبورتيفو افيس البرتغالي في صفقة انتقال حر.