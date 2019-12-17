رياضة | فتح الله يكشف الأسباب الحقيقية في هزيمة الزمالك أمام الطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح الله يكشف الأسباب الحقيقية في هزيمة الزمالك أمام الطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق، لاعبي الأبيض يتحملون النسبة الأكبر من هزيمة اليوم أمام الطلائع ولا يوجد أي ذنب على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وقال فتح الله في تصريحات إذاعية قال فتح الله:" كارتيرون يتحمل 30% من مسؤولية الخسارة، لم يذاكر الطلائع جيدا، وتبديلاته متأخرة، وبدأ المباراة مستهترا باللاعبين الذين يتحملون مسؤولية بنسبة 70 %".

وأضاف:" فرجاني ساسي لم يكن موجودا بالمباراة، تشعر وكأنه يلعب كرة خماسية، كان بطيئا وتمريراته خاطئة".

وأتم:" محمد عواد أيضا كانت قراراته خاطئة، ويتحمل مسؤولية الهدف الثالث، ويعيبه التمركز دائما على خط المرمى وسوء التقدير في الخروج من مرماه".