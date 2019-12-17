رياضة | نابولي يستفز برشلونة بكابوس "مانولاس"

لايبزج الألماني – توتنهام الإنجليزي

فالنسيا الإسباني - اتالانتا الإيطالي

تشيلسي الإنجليزي - بايرن ميونخ الألماني

يوفنتوس الإيطالي – ليون الفرنسي.

تقام مباريات الذهاب في أحد أيام 18 و 19 1 25 و 26 فبراير، على أن تقام مواجهات العودة أحد أيام 10 و 11 و 17 و 18 مارس من العام المقبل 2020