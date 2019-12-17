رياضة | مونديال الأندية| التشكيل المتوقع للهلال ضد فلامنجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مونديال الأندية| التشكيل المتوقع للهلال ضد فلامنجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول للكرة بنادي الهلال لمواجهة نظيره فلامنجو البرازيلي، مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019، على ملعب استاد خليفة الدولي، في إطار دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.



وحجز الهلال مقعده في دور نصف النهائي، بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق الترجي التونسي ممثل إفريقيا، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الفرنسى بافتيمبى جوميز عند الدقيقه 73، في ربع نهائي مونديال الأندية.

وعلى الجانب الأخر تعد مواجهة الهلال هي المباراة الأولى لفلامنجو في كأس العالم للأندية، وذلك حسب قانون البطولة الذي يمنح بطل أمريكا الجنوبية وبطل دوري أبطال أوروبا التأعل مباشرة إلى دور النصف النهائي من البطولة.

من المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس العالم للأندية. Advertisements

وفيما يلي التشكيل المتوقع للهلال أمام فلامنجو:- من المتوقع أن يبدأ الروماني رازفان لوشيسكو بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه محمد البريك، وجانج هيون سو، وعلي البليهي، وياسر الشهراني، فيما سيدفع بجوستافو كويار، وكارلوس إدواردو، وسالم الدوسري، وأندريه كاريو ووسيباستيان جيوفينكو في وسط الميدان، وسيقود هجوم الهلال بافيتيمبي جوميز.