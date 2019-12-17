رياضة | ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.. والفرصة الأخيرة لزيدان أو جوارديولا

ويعانى بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتي هذا الموسم على المستوي المحلي ببطولة الدوري الإنجليزى ويتأخر عن المتصدر ليفربول بفارق 14 نقطة بينما ريال مدريد فى منافسة شرسة مع برشلونة ببطولة الدوري الإسبانى.

وستكون مباراتى الذهاب والإياب فى شهري فبراير ومارس المقبل أى من الممكن أن يكون خرج إحدي الفريقين من المنافسة على بطولة الدوري المحلى مما يجعل اللقاء والصعود الأوروبي حتمي، وفى حال تحقيق نتيجة سيئة وفشل فى الصعود من الممكن أن يرحل مدرب الفريق.