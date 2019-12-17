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كريستال بالاس يتعادل أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق كريستال بالاس مع ضيفه برايتون بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين، على ملعب سيلهرست بارك في ختام الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم برايتون في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب نيال موباي، وتعادل ويلفريد زاها لكريستال بالاس في الدقيقة 76.

وأصبح رصيد كريستال بالاس 23 نقطة في المركز التاسع، بينما أصبح رصيد برايتون 20 نقطة في المركز الـ13.

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