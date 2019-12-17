شكرا لقرائتكم إنبى يستضيف المصري البورسعيدي باستاد السويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف إنبى نظيره المصرى البورسعيدى فى تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة فى ظل رغبة الفريق البترولى فى مواصلة قطار انتصاراته بعد الفوز على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف فيما يسعى الفريق البورسعيدى لتصحيح المسار بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الماضية للمسابقة.

ويحتل انبى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد ان لعب 7 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى مباراة وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 11 هدف فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مواجهات فاز فى 2 وتعادل فى لقاء وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه 5 اهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

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وطالب حلمى طولان المدير الفنى لأنبى لاعبيه بإستكمال قطار النتائج المتميزة سعياً لتحسين وضع الفريق البترولى فى جدول المسابقة ويبدو التشكيل المتوقع لأنبى أمام المصرى مكون من : "محمود جاد ، علي فوزي، رامي صبري، إبراهيم يحيى، عبد الرحمن عامر ، حميد ماو، محمد بسيوني، محمد رزق ، محمد شريف، محمد بسيوني، محمود قاعود".

فى المقابل شدد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى على لاعبيه ضرورة مصالحة الجماهير الغاضبة من التعثر أمام ذئاب الجبل لتصحيح وضع الفريق فى جدول المسابقة ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى فى مباراة اليوم مكون من : " أحمد مسعود ، كريم العراقي وأحمد شوشه، وإسلام أبو سليمة وبهاء مجدي ، ايزي ايمكا ، حسن علي ، اسلام عطية ، مفتاح طقطق ، سعيدو سينبوري ، محمود وادي".