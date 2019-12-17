شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاضل بين 12 شركة لتطبيق الـvar فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول داخل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عن أن هناك مفاضلة بين 12 شركة للحصول على حق تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، وسيتم مراجعة كل ملف مقدم من هذه الشركات لاختيار الأفضل من مختلف النواحي سواء التكنولوجية وهو الأهم والمالية والفنية.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن تكلفة تطبيق الـ"VAR" بالدوري المصري ستصل لمليون دولار في الموسم الواحد ما يعادل 16 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف دولار فى المبارة الواحدة تقريبًا، وذلك فى حالة استئجار الأجهزة وليس شرائها.

ومن المقرر أن يوقع اتحاد الكرة عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع إحدى الشركات المتقدمة خلال الفترة المقبلة، على أن يلى ذلك دورات تدريبية لـ50 حكمًا على التقنية فى مباريات الممتاز "ب" ومسابقات الناشئين قبل نقلها للدورى الممتاز بداية من الدور الثانى.