شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستضيف الرجاء .. والمحلة يواجه البلدية فى ديربى الغربية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم مباريات الجولة التاسعة لـ المجموعة الثالثة لفرق بحرى والإسكندرية بدورى القسم الثانى بإقامة المباريات الست بعد وصول المسابقة لمرحلة الجد وبات لكل نقطة حسابها الخاص سواء فى القمة والذى احتدم الصراع على الصعود بين أكثر من خمس فرق، بينما اشتعل صراع البقاء بين ستة فرق.

فعلى ملعبه يستضيف فاركو المتصدر بقيادة أحمد عاشور نظيره الرجاء المطروحى صاحب الوصافة بقيادة أحمد سارى فى قمة المجموعة حيث يبحث الفريقان عن الثلاث نقاط، بالإضافة إلى أن أبناء فاركو يعلمون أن الفوز يعنى الابتعاد بصدارة المجموعة حيث يحتلوا الصدارة برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الرجاء بقيادة أحمد سارى المركز الثانى برصيد 15 نقطة.

وعلى استاد غزل المحلة يستضيف المحلة شقيقه الأصغر بلدية المحلة فى لقاء يصعب التكهن بنتيجته نظرًا لحساسية اللقاءات بين الفريقين.

يدخل المحلة اللقاء فى المركز الثالث للمجموعة برصيد 14 نقطة، بينما يحتل بلدية المحلة المركز السادس برصيد 12 نقطة، ويدرك المديران الفنيان أهمية حصد الثلاث نقاط إذا ما أرادوا استكمال مسيرتهم نحو المنافسة على الصعود للأضواء.

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ويلتقى دمنهور مع المنصورة المتعثر الذى يحتل مؤخرة جدول الترتيب برصيد 7 نقاط فى لقاء يحاول فيه أبناء البحيرة بقيادة خالد القماش والذى يحتل المركز الرابع برصيد 14 نقطة العودة للانتصارات بعد الخسارة التى منى بها الفريق الأسبوع الماضى أمام فاركو بهدف مقابل لا شىء.

فى الوقت الذى يستضيف فيه مالية كفر الزيات صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط مع الأولمبى بقيادة أحمد الكأس المنتشى من الفوز الأخير خارج ملعبه على المنصورة بهدف مقابل لا شىء، ويسعى أبناء الإسكندرية لمواصلة الإنتصارات للوصول للنقطة 13 للتقدم خطوة فى جدول الترتيب.

وفى لقاء صعب للطرفين يستضيف دكرنس بقيادة أيمن الجمل مع أبو قير للأسمدة حيث يسعى أصحاب الأرض للعودة للانتصارات من جديد بعدما ساءت نتائجهم مؤخرًا وتقهقر ترتيبهم للمركز السابع برصيد 11 نقطة، بينما يحاول أبو قير للأسمدة مواصلة الانتصارات بعد الفوز الغالى الذى حققه الفريق فى الأسبوع الماضى على حساب غزل المحلة بهدفين مقابل لا شىء والوصول للنقطة الـ12، وتختتم مباريات الجولة بلقاء الحمام وبيلا فى لقاء سهل نسبيًا لأصحاب الأرض الذى تحسنت نتائجهم منذ قدوم مجدى طلبه على رأس القيادة الفنية للفريق المطروحى.