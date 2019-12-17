عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أنشيلوتي يوافق على قيادة إيفرتون الإنجليزى

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، عن أن المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، وافق مبدئيًا على تدريب نادي إيفرتون الإنجليزي، بعد عقد محادثات اليوم مع ممثلي النادي.



وصل المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، إلى منطقة الميرساسيد في شمال غرب إنجلترا من أجل عقد محادثات مع مسئولي نادي إيفرتون، تمهيدًا لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

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وذكرت الشبكة الإنجليزية، أن أنشيلوتي المقال مؤخرًا من تدريب نابولي توصل لإتفاق مع مسئولي التوفيز من أجل قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ودخل نادي إيفرتون في محادثات مع أنشيلوتي بعد رحيله عن صفوف نابولي في الفترة الأخيرة، في الوقت الذى استغنى فيه التوفيز عن مدربه البرتغالي ماركو سيلفا.

أنشيلوتي ليس غريبًا عن الدوري الإنجليزي، إذ سبق له قيادة تشيلسي في الفترة من عام 2009 إلى 2011 وحقق خلالها لقب البريميرليج إلى جانب لقب كأس الاتحاد الإنجليزى.