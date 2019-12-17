شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يقترب من استعارة عمار حمدي 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مسئولو الإتحاد السكندرى من استعارة عمار حمدى صانع ألعاب الأهلى لمدة 6 أشهر لشغل منصب صانع الألعاب بجانب المتألق أحمد رفعت المعار من الزمالك منذ بداية الموسم ويؤدى بشكل جيد مع الفريق ، إلا أن طلعت يوسف يرغب فى إيجاد البديل الكفء لرفعت.

وقد اكد مصدر مقرب من مجلس إدارة الإتحاد أن مجلس الإدارة قطع شوطا كبيرا فى إنهاء صفقة انتقال عمار حمدى لزعيم الثغر فى ظل رغبة اللاعب فى العودة للإتحاد من جديد بعدما قضى 6 شهور الموسم الماضى مع الفريق كانت جيدة ويرتبط بعلاقة قوية مع جماهير الإتحاد .

فى الوقت نفسه مازال البحث جاريا عن ظهير أيمن خاصة وأن الفريق يمتلك لاعبين فقط هما أسامة العزب ومحمود شعبان ويرغب المدير الفنى فى التعاقد مع ظهير سوبر ، بينما مازال البحث جاريا عن مدافع وسط صغير السن يكون إضافة للثلاثى مانجا ونور السيد وهشام محمد .