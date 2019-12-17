لاتسيو ينتزع فوزا قاتلا من كالياري ويعزز مركزه الثالث









اسماء السيد - انتزع لاتسيو فوزا قاتلا من مضيفه كالياري وقلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين 2-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، في ختام مباريات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم الإثنين.

وألحق نادي العاصمة الخسارة الاولى بكالياري في الـ "سيري أ" منذ سقط الاخير أمام إنتر ميلان 1-2 في المرحلة الثانية، وتخللت هذه السلسلة ثمانية انتصارات مقابل خمسة تعادلات.

واعتقد كالياري انه سيخرج فائزا من مباراة سيطر عليها حتى الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني بعدما تقدم بفضل مهاجمه الارجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل دييغو مدرب أتلتيكو مدريد الاسباني الحالي، بعد ثماني دقائق من صافرة البداية، إلا أن لاتسيو قلب الطاولة على مضيفه بهدفين للاسباني لويس ألبرتو (90+3) والبديل الاكوادوري فيليبي كايسيدو (90+8).

ورفع فريق المدرب سيموني إينزاغي عدد انتصاراته في الدوري المحلي إلى ثماني مباريات تواليا وعوض خيبة الخروج المبكر من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ورفع لاتسيو رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان ويوفنتوس في الصدارة (39 لكل منهما)، فيما بقي كالياري خامسا برصيد 29 نقطة.

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وفاجأ كالياري ضيفه لاتسيو بهدف التقدم بعد تمريرة رأسية من البرازيلي جواو بدرو تابعها المعار من فيورنتينا الارجنتيني سيميوني المتربص داخل المنطقة بتسديدة على "الطاير"، مسجلا هدفه الخامس هذا الموسم.

وكاد رجال المدرب رولاندو ماران أن يقتنصوا الهدف الثاني قبل صافرة نهاية الشوط الاول بعد مجهود فردي من البلجيكي راديا نانغولان انهاه بتسديدة صاروخية صدها الحارس الألباني توماس ستراكوشا (45).

وضغط لاتسيو في الشوط الثاني وبقيت النتيجة على حالها حتى الوقت المحتسب بدل الضائع حيث اضاف الحكم ثماني دقائق، فادرك التعادل بفضل تسديدة من ألبرتو اخترقت شباك الحارس البرازيلي رافاييل (9+3)، قبل أن يخطف النقاط الثلاث برأسية من كايسيدو (90+8).

ويأتي فوز لاتسيو قبل ستة ايام من مباراة الكأس السوبر التي ستجمعه مع يوفنتوس في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

ملخص المباراة: