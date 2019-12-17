المولودية يكمل عقد ربع نهائي بطولة الأندية العربية









اسماء السيد - تأهل مولودية الجزائر الى الدور ربع النهائي لبطولة الأندية العربية لكرة القدم، بفوزه على ضيفه القوة الجوية العراقي بركلات الترجيح 4-2 (الوقت الأصلي صفر-صفر) في إياب دور الـ16 الإثنين في البليدة.

وأكمل المولودية بذلك عقد الدور ربع النهائي، اذ انضم الى الشباب والاتحاد السعوديين، والشرطة العراقي، والاسماعيلي والاتحاد السكندري المصريين، والرجاء البيضاوي وأولمبيك آسفي المغربيين.

وكما مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل سلبا في مدينة أربيل بشمال العراق، كان التعادل السلبي سيد الموقف في مباراة الإياب بين الشرطة والمولودية، والتي أثرت عليها سلبا الظروف المناخية الصعبة وسرعة الرياح لاسيما في الشوط الأول.

واقتصر أداء الفريقين في الشوط الثاني على التحفظ الدفاعي وتفادي الأخطاء، فضلا عن كرات عشوائية حالت دون أي فرص خطرة.

وفي ركلات الترجيح، سجل للمولودية نبيل العمارة وسامي فريوي والمهدي الورتاني وسفيان بن دبكة، وللقوة الجوية ابراهيم بايش ومحمد نصيف.

وسيلتقي مولودية الجزائري في الدور ربع النهائي الرجاء المغربي.

وتقام مباريات الدور المقبل بين 23 كانون الأول/ديسمبر و15 شباط/فبراير المقبل، وذلك وفق الآتي، بحسب جدول الاتحاد العربي لكرة القدم:

- الذهاب -

الشباب السعودي - الشرطة العراقي (23 كانون الأول/ديسمبر)

Advertisements

الاتحاد السكندري المصري - الاسماعيلي المصري (28 كانون الأول/ديسمبر)

مولودية الجزائر - الرجاء المغربي (الرابع من كانون الثاني/يناير)

الاتحاد السعودي - أولمبيك آسفي المغربي (15 كانون الثاني/يناير)

- الإياب -

الشرطة العراقي - الشباب السعودي (20 كانون الثاني/يناير)

الاسماعيلي المصري - الاتحاد السكندري المصري (24 كانون الثاني/ينار)

الرجاء البيضاوي المغربي - مولودية الجزائر (التاسع من شباط/فبراير)

أولمبيك آسفي المغربي - الاتحاد السعودي (15 شباط/فبراير)

ملخص المباراة: