الزمالك يسقط أمام الجيش في الدوري المصري









اسماء السيد - سقط الزمالك أمام مضيفه طلائع الجيش بنتيجة 3-2 الاثنين، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري لكرة القدم.

وهو الفوز الاول للجيش هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الرابع وله مباراة مؤجلة مع غريمه التقليدي الاهلي المتصدر.

تقدم طلائع الجيش بفضل محمد شحاتة بعد تمريرة من كريم طارق (3)، فيما عادل الفريق الضيف برأسية من مصطفي محمد مستغلا عرضية يوسف ابراهيم "اوباما" (36).

واستعاد صاحب الأرض الافضلية بفضل ناصر منسي بعدما استغل خطأ من الحارس محمد عواد والدفاع ليسدد في المرمى الخالي (42)، قبل أن يحسم النتيجة بهدف ثالث من رأسية لاحمد سمير مستغلا عرضية طارق (58). وقلص الزمالك الفارق عبر البديل كريم بامبو الذي سدد كرة على يسار الحارس محمد بسام (76).

وأهدر الطلائع ركلة جزاء في الدقيقة 50 انبرى لها عاصم صلاح، تصدى لها عواد.

وزاد الاتحاد السكندري محن مضيفه مصر المقاصة بفوزه عليه 3-2، ليسقط الاخير للمرة الثالثة تواليا.

سجل للاتحاد السكندري أحمد رفعت (19 من ركلة جزاء و80) والعاجي رزاق سيسه (86)، فيما سجل للخاسر البديل صلاح امين (73) والنيجيري ايدو موسيس (84).

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ورفع الاتحاد السكندري رصيده الى 17 نقطة في المركز الثاني خلف الاهلي المتصدر، فيما تجمد رصيد المقاصة عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.

وحقق وادي دجلة فوزه الاول هذا الموسم على حساب مضيفه المقاولون العرب بهدف نظيف، سجله مروان حمدي (87).

وأهدر محمد رضا " بوبو" لاعب دجلة ركلة جزاء في الدقيقة 41.

وابتعد المقاولون العرب عن المنافسة على المركز الأول بعدما تجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع دجلة رصيده الى ست نقاط وتقدم للمركز الخامس عشر.

وانتزع الإنتاج الحربي فوزا قاتلا من مضيفه طنطا بهدف نظيف، سجله الموريتاني مامادو نياس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+2)، رافعا رصيد فريقه الى 11 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد طنطا عند ثماني نقاط في المركز العاشر.

ملخص مباراة الزمالك وطلائع الجيش: