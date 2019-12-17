شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك اليوم لمناقشة هزيمة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق اليوم ، عقب الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري.

وأكد مرتضي منصور في تصريحات إعلامية، إنه سيتم عقد جلسة مع اللاعبين لمناقشة أسباب الهزيمة والظهور بمستوى ضعيف في مباراة طلائع الجيش ، مؤكدًا أنه غير راضٍ عن الأداء ولا النتيجة وسيبحث مع اللاعبين عن أسباب التدهور وتذبذب النتائج والمستوى.

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الـ 4 برصيد 13 نقطة في جدول الدوري، ويبدأ الزمالك غدًا استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها يوم الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.