طلعت يوسف يطلب تدعيم سيد البلد بـ"3 صفقات" فى الشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد طلعت يوسف المدير الفنى لـ الاتحاد السكندرى احتياجاته لتدعيم صفوف فريقه خلال الميريكاتو الشتوى فى يناير المقبل بالتعاقد مع 3 صفقات سوبر.
عقد المدير الفنى لـ "سيد البلد" أكثر من جلسة مع محمد مصيلحى رئيس الاتحاد وأكد له أن الفريق يسير على الطريق الصحيح، وأنه يحتاج فقط ثلاث لاعبين فقط للتدعيم فى الانتقالات الشتوية وحددهم فى مراكز الظهير الأيسر والمدافع الوسط وصانع الألعاب نظرًا لعدم وجود أكثر لاعب فى تلك المراكز.
ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 17 نقطة بعد فوزه الصعب بالأمس على مصر المقاصة 3/ 2 فى الجولة الثامنة لبطولة الدورى فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى.
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