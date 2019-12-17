شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يمنح لاعبى حرس الحدود راحة لمدة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود راحة سلبية للاعبين من التدريبات اليوم الثلاثاء قبل التوجه إلى الإسكندرية وخوض معسكر مغلق أستعدادًا لمباراة المقاولون العرب.

ويستضيف فريق حرس الحدود نظيرة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل الموافق 20 من الشهر الجارى على ملعب المكس بالإسكندرية.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط.