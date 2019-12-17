اونلاين | موعد مباراة بيراميدز والجونة اليوم في الدوري المصري| مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الجونة بث مباشر ON SPORTS HD 1

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يستعد ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، لاستضافة مباراة صعبة بين بيراميدز سبورت والجونة، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز سبورت، نظيره الجونة، في مباراة لاتقبل سوى الفوز لأحد الطرفين، والابتعا د عن نتيجة التعادل لتحسين أوضاعهم في جدول الترتيب، حيث يسعى بيراميدز للمنافسة على اللقب المحلي، فيما يأمل الجونة، في الخروج من صراع الهروب من شبح الهبوط للقسم الثاني.

موعد مباراة بيراميدز سبورت والجونة بالدوري ويواجه بيراميدز سبورت الجونة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. Advertisements

القنوات الناقله بيراميدز سبورت والجونة بالدوري وتُذاع مباراة الزمالك ضد الشرقية عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز والبطولات المحلية المختلفة.