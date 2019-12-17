رياضة | ماذا يحتاج ريال مدريد في سوق الإنتقالات الشتوية ؟

صفقات ريال مدريد الصيفية.

تعاقد ريال مدريد مع كلاً من: الجناحين البرازيلي رودريجو جوس والبلجيكي إيدي هازارد، والمدافع إيدير ميليتاو وحارس المرمى الفرنسي ألفونس أريولا و مواطنه الظهير الأيسر فيرلان ميندي والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش.

مواقف الريال الحالي في كل البطولات.

يحتل الفريق صدارة الدوري الإسباني بجانب برشلونة برصيد 35 نقطة بعد 16 مباراة، وقبل الكلاسيكو المرتقب غداً الأربعاء، وسيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وسينتظر ما ستسفر عنه قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.