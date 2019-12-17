رياضة | ترتيب الدوري المصري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز من الانتهاء بأخر مواجهتين متبقيتين في الدوري عقب مباراة الزمالك وطلائع الجيش أمس الإثنين.



نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري واستطاع نادي طلائع الجيش أن يفوز على نظيره نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبنتيجة مباراة الأمس يقف رصيد نادي الزمالك عند 13 نقطة ليتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يرتفع رصيد نادي طلائع الجيش إلى 7 نقاط ليتواجد في المركز الثاني عشر.

موعد باقي مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري ويتبقى حتى الآن مباراتين فقط ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز وتأتي مواعيدهم كالآتي:

إنبي × المصري وتلعب هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية. Advertisements

بيراميدز × الجونة بينما تلعب هذه المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية.

متصدر جدول ترتيب الدوري المصري ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويستعرض موقع الخليج 365 جدول ترتيب بطولة الدوري المصري قبل انتهاء الجولة الثامنة كالآتي: