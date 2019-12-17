رياضة | حازم إمام يهاجم جماهير الأهلي بتعليق مثير.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حازم إمام يهاجم جماهير الأهلي بتعليق مثير.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حازم إمام نجم نادي الزمالك الأسبق، أن طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش، واحد من اأشرف الشخصيات الرياضية على الساحة وتاريخه الكروي يشهد له بهذا الأمر وأن اتهامه بـ"التفويت" عندما يواجه الفريق الأبيض، أمر لا يليق ويدل على تدني الأخلاق من قبل متهميه.

وقال حازم في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:"طارق يحيى وطلائع الجيش يجب احترامهم، لاعبي الزمالك كانوا فاقدين التركيز بالمباراة".

وأضاف:" أقول لطارق يحيى لا تعتذر عن الفوز على الزمالك، لأن لا أحد يفهم كرة سيلومه، والزملكاوي الذي يلومه لا يفهم كرة ، «والأهلاوية اللي بيقولوا هيفوت الماتش مبيفهموش كورة».

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وتابع:" أرى أن لاعبي الزمالك قالوا قبل المباراة أن الطلائع لم يحقق الفوز هذا الموسم فخاضوا المباراة «سايبين نفسهم» هذا تفسيري".

وأتم نجم منتخب مصر الأسبق حديثه بأن الطلائع كان أفضل من الزمالك وأراد الفوز بنقاط المباراة.