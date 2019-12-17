شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يفاضل بين 12 شركة للحصول على حق تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول داخل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن هناك مفاضلة بين 12 شركة للحصول علي حق تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، وسيتم مراجعة كل ملف مقدم من هذه الشركات لاختيار الأفضل من مختلف النواحي سواء التكنولوجية وهو الاهم والمالية والفنية.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدوري المصري ستصل لمليون دولار في الموسم الواحد ما يعادل 16 مليون جنيه مصرى تقريبا، بواقع 3 آلاف دولار فى المبارة الواحدة تقريبا، وذلك فى حالة استئجار الأجهزة وليس شرائها.

ومن المقرر أن يوقع اتحاد الكرة عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع احدى الشركات المتقدمة خلال الفترة المقبلة، على أن يلى ذلك دورات تدريبية لـ50 حكما على التقنية فى مباريات الممتاز "ب" ومسابقات الناشئين قبل نقلها للدورى الممتاز بداية من الدور الثانى.