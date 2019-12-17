كارتيرون يدرس توظيف "زيزو" بمركز الظهير الأيمن فى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك، توظيف أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الأبيض، للعب فى مركز الظهير الأيمن بجانب حازم إمام، ظهير الفريق الأساسى، وذلك لحل أزمة الجبهة اليمنى للفريق، بعد انقطاع حمدى النقاز عن التدريبات، والاعتماد فقط على حازم إمام فى هذه الجبهة وهو ما يدعو للحاجة إلى توظيف لاعب جديد لدعم هذه الجبهة لصعوبة الاعتماد على حازم إمام بمفرده بعد الإصابات المتتالية التى يتعرض له اللاعب، فى ظل الارتباطات المختلفة للفريق الأبيض هذا الموسم.
كما يستعين "كارتيرون" بالناشئ أحمد عيد فى هذه الجبهة بالمنافسات المحلية لعدم قيده أفريقيا بخلاف الثنائى محمد عبد السلام مدافع الفريق ومحمد عنتر جناح الفريق الذى حرص كارتيرون على إقامة تدريبات لهما من أجل الاعتياد على قيادة تلك الجبهة.
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