"العميد" يجهز القوة الضاربة لموقعة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعطى حسام حسن، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، تعليماته للجهاز الطبى بتجهيز المصابين إلى جانب عودة الإيقافات لمباراة الزمالك والمقرر لها الجمعة المقبل. ومن المنتظر عودة حسام حسن هداف الفريق ومحمود عزت مدافع الفريق إلى جانب محمد كوفى وكريم يحيى وأحمد أبو الفتوح. فى حين يبذل الجهاز الطبى مجهودات لتجهيز فوزى الحناوى والذى يتبقى أسبوعين للتدريبات الجماعية. Advertisements وأشار العميد إلى أن موقعه الزمالك من المحطات الصعبة ولكنها ليست مستحيلة وأنه يلعب أي مباراة بثلاث نقاط وأن أى نتيجة إيجابية أمام الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى تعد بمثابة مكسب. ورفض العميد منح اللاعبين راحة عقب الفوز على أسوان أمس ويستأنف الفريق تدريباته فى السابعة مساء اليوم.

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