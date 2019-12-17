انت الان تتابع لعنة "مانولاس".. هل تتكرر مع برشلونة في دوري الأبطال؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هل سيخيب برشلونة أمل عشاقه مرة أخرى؟

أوقعت القرعة نادي برشلونة الإسباني في مواجهة نابولي حيث سيلتقي الفريقان مرتين ذهابا وإيابا في الدور 16 من دوري أبطال أوروبا.

وعلى حسابات الورق فإن مهمة العملاق الكتالوني لن تكون صعبة للغاية في تجاوز عقبة النادي الإيطالي الذي لا يملك باعا طويلا أو أي ألقاب في هذه المسابقة الأوروبية العريقة.

غير أن برشلونة يخشى من تكرار "لعنة الريمانتودا" التي أطاحت فيه في الموسمين الماضيين من أكبر بطولات القارة العجوز، فبعد أن كان متفوقا على على ضيفه نادي روما في دوري ربع نهائي من نسخة 2018 بهدفين، عاد ليخسر بطريقة غريبة أمام ذئاب العاصمة الإيطالية بثلاثة أهداف نظيفة، مما جعله يودع حلم ملامسة "الكأس ذات الأذنين"بطريقة دراماتيكة.

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وكان المدافع اليوناني كوستاس مانولاس حاليًا في صفوف نابولي، وهو صاحب هدف روما الشهير في شباك برشلونة، والذي أطاح بالفريق الكتالوني.

وقد علق الحساب الرسمي لنادي نابولي على قرعة الدور الـ" 16" بنشره صورة تضم أسماء الفرق التي ستواجه بعضها، وكتب أسفلها: "حان الوقت للتدرب على تنفيذ الركلات الركنية"، في إشارة إلى هدف كوستاس الشهير الذي جاء عن طريق ضربة ركنية كلفت رفاق ميسي غاليا.كما يبدو أن نابولي أشار عبر هذه العبارة إلى خروج برشلونة في الموسم على يد ليفربول، وأيضا عبر ضربة ركينة مما جعل "البلوغرانا" يخسر أمام " الريدز" بأربعة أهداف نظيفة، بعد أن كان متقدما في الكامب بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.ويبقى السؤال: هي سيتعرض "البرسا" هذه المرة لـ"ريمونتادا" جديدة تجعله يخرج خالي الوفاض وهذه المرة بنكهة "سباغيتي" جنوب إيطاليا؟.