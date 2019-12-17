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فان دايك يحصل على جائزة لاعب العام في إنجلترا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فان دايك يحصل على جائزة لاعب العام في إنجلترا

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

فان دايك يحصل على جائزة لاعب العام في إنجلترا

الخليج 365

حصل الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق الإنجليزي، على جائزة لاعب عام 2019 في إنجلترا.

 

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وتقدم تلك الجائزة من قِبل اتحاد مشجعي كرة القدم في إنجلترا.

 

وتفوق فان دايك على كلاً من رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي، ساديو ماني لاعب ليفربول، سون هيونج مين لاعب توتنهام، جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال.

 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن فان دايك فاز بتلك الجائزة بعد حصوله على 340 ألف صوت، فيما جاء رحيم ستيرلينج في المركز الثاني.

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