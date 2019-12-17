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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فان دايك يحصل على جائزة لاعب العام في إنجلترا
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
الخليج 365
حصل الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، على جائزة لاعب عام 2019 في إنجلترا.
وتقدم تلك الجائزة من قِبل اتحاد مشجعي كرة القدم في إنجلترا.
وتفوق فان دايك على كلاً من رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي، ساديو ماني لاعب ليفربول، سون هيونج مين لاعب توتنهام، جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن فان دايك فاز بتلك الجائزة بعد حصوله على 340 ألف صوت، فيما جاء رحيم ستيرلينج في المركز الثاني.
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