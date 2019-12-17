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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العقدة مستمرة.. لاتسيو يقلب النتيجة ويهزم كالياري في الوقت القاتل
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
الخليج 365
حقق فريق لاتسيو فوزا قاتلا على نظيره كالياري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "سردينيا ارينا"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي "الكاليتشو".
تقدم كالياري أولا عبر مهاجمه الأرجنتيني سيموني، في الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء، وأدرك لويس البرتو هدف التعادل لمصلحة لاتسيو في الدقيقة 93، قبل أن يخطف المهاجم الإكوادوري كالسيدو، هدف الفوز القاتل لصالح الفريق السماوي في الدقيقة 98.
بهذه النتيجة فشل كالياري في تحقيق الانتصار على لاتسيو للعام السادس علي التوالي.
بهذا الانتصار رفع لاتسيو رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز الخامس.
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