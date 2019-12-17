شكرا لقرائتكم طارق يحيى: الزمالك طلب التعاقد مع محمد شحاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش، إن نادى الزمالك أرسل عرضا للحصول على خدمات محمد شحاتة لاعب الطلائع منذ فترة، وأن مسئولى ناديه أخبروه بذلك. Advertisements قال يحيى فى تصريحات تليفزيونية، أنه علم بوجود عرض رسمى من الزمالك للاعبه محمد شحاتة ، بجانب تلقيه عرض أخر من ناد يونانى إلا أنه يتمسك باللاعب نظرا لانه لاعب واعد وينتظره مستقبل كبير. كان محمد شحاتة سجل أول أهداف الطلائع أمام الزمالك فى المباراة التى أقيمت بالدورى وانتهت بفوز الطلائع 3-2.

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