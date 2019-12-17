شكرا لقرائتكم انطلاق مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة لفرق بحرى والاسكندرية بدورى القسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة لفرق بحرى والاسكندرية بدورى القسم الثانى بإقامة المباريات الست بعد وصول المسابقة لمرحلة الجد وبات لكل نقطة حسابها الخاص سواء فى القمة والذى احتدم الصراع على الصعود بين اكثر من خمس فرق ، بينما اشتعل صراع البقاء بين ستة فرق .

فعلى ملعبه يستضيف فاركو المتصدر بقيادة أحمد عاشور نظيره الرجاء المطروحى صاحب الوصافة بقيادة أحمد سارى فى قمة المجموعة حيث يبحث الفريقان عن الثلاث نقاط ن فأبناء فاركو يعلمون أن الفوز يعنى الإبتعاد بصدارة المجموعة حيث يحتلوا الصدارة برصيد 18 نقطة ، بينما يحتل الرجاء بقيادة أحمد سارى المركز الثانى برصيد 15 نقطة .

وعلى ستاد غزل المحلة يستضيف المحلة شقيقه الأصغر بلدية المحلة فى لقاء يصعب التكهن بنتيجته نظرا لحساسية اللقاءات بين الفريقين .

يدخل المحلة اللقاء فى المركز الثالث للمجموعة برصيد 14 نقطة ، بينما يحتل بلدية المحلة المركز السادس برصيد 12 نقطة ، ويدرك المديران الفنييان أهمية حصد الثلاث نقاط إذا ما أرادوا استكمال مسيرتهم نحو المنافسة على الصعود للأضواء .

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ويلتقى دمنهور مع المنصورة المتعثر الذى يحتل مؤخرة جدول الترتيب برصيد 7 نقاط فى لقاء يحاول فيه أبناء البحيرة بقيادة خالد القماش والذى يحتل المركز الرابع برصيد 14 نقطة العودة للإنتصارات بعد الخسارة التى منى بها الفريق الأسبوع الماضى امام فاركو بهدف مقابل للاشئ .

فى الوقت الذى يستضيف فيه مالية كفر الزيات صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط مع الأوليمبى بقيادة احمد الكأس المنتشى من الفوز الاخير خارج ملعبه على المنصورة بهدف مقابل للاشئ ، ويسعى أبناء الإسكندرية لمواصلة الإنتصارات للوصول للنقطة 13 للتقدم خطوة فى جدول الترتيب .

وفى لقاء صعب للطرفين يستضيف دكرنس بقيادة ايمن الجمل مع أبو قير للأسمدة حيث يسعى أصحاب الأرض للعودة للإنتصارات من جديد بعدما ساءت نتائجهم مؤخرا وتقهقر ترتيبهم للمركز السابع برصيد 11 نقطة ، بينما يحاول ابو قير للأسمدة مواصلة الإنتصارات بعد الفوز الغالى الذى حققه الفريق فى الأسبوع الماضى على حساب غزل المحلة بهدفين مقابل للاشئ والوصول للنقطة الـ12 ، وتختتم مباريات الجولة بلقاء الحمام وبيلا فى لقاء سهل نسبيا لأصحاب الأرض الذى تحسنت نتائجهم منذ قدوم مجدى طلبه على رأس القيادة الفنية للفريق المطروحى .