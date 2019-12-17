شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يبدأ استعداداته لمواجهة نادى مصر فى الجولة التاسعة للدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يبدأ اليوم الفريق الكروى للإتحاد السكندرى استعداداته لمواجهة نادى مصر فى الجولة التاسعة للدورى المقرر إقامتها باستاد الإسكندرية يوم الجمعة المقبلة والتى يسعى فيها زعيم الثغر للفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة عروضه الجيدة والإبتعاد بالمركز الثانى عن أقرب منافسيه .
وقد حذر طلعت يوسف لاعبيه من الإستهانة بفريق مصر وعدم الإرتكان أنه أحد الفرق الصاعدة حديثا للدورى الممتاز ضاربا المثل بلقاء طنطا الذى أقيم الأسبوع قبل الماضى على ستاد الغسكندرية وانتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين وكان الفريق قريبا من خسارة اللقاء .
ويدخل الإتحاد السكندرى المباراة فى المركز الثانى للدورى بعد فوزه الأخير على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى .
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