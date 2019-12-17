عبد الله إبراهيم مستشاراً للاتحاد العربي للصحافة الرياضية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد العربي للصحافة الرياضية تعيين عبد الله إبراهيم رئيس جمعية الإعلام الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة مستشاراً للاتحاد تقديراً لكفاءته وخبراته الطويلة في مجال الإعلام الرياضي الإماراتي والعربي والقاري والدولي، وتجدر الإشارة إلى أن «أبو مشعل» كان عضواً في اللجنة التنفيذية لهذا الاتحاد عندما كان عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحادين الدولي والآسيوي للصحافة الرياضية لسنوات طويلة.

وأكدت اللجنة التنفيذية في قراراها أن عبد الله إبراهيم سيعزز بخبرته مسيرة الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، ومع التهنئة والمباركة نسجل أن الاختيار صادف أهله.

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