شكرا لقرائتكم خبر عن شباب ليفربول أمام أستون فيلا اليوم في الكأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم منافسات دور الثمانية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وتترقب جماهير ليفربول رؤية قدرة اللاعبين الشباب على استعراض إمكانياتهم خلال مواجهة أستون فيلا على ملعب «فيلا بارك»، فيما يتأهب الفريق الأول لمواجهة مونتيري المكسيكي، غداً الأربعاء، في الدور قبل النهائي من مونديال الأندية.

ونظراً لمشاركة ليفربول في مونديال الأندية، اضطر النادي إلى الدفع بفريق من لاعبيه الشباب مثل ريان بريوستر وهارفي إليوت، وسيقود نيل كريتشلي، مدرب فريق تحت 23 عاماً الفريق في مواجهة أستون فيلا. ويشهد دور الثمانية أيضاً لقاء إيفرتون مع ليستر سيتي مساء الأربعاء. ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على أكسفورد يونايتد، ويستضيف مانشستر يونايتد فريق كولشيستر يونايتد.

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