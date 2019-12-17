غنتوت ينفرد بصدارة بطولة الإمارات للبولو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انفرد فريق غنتوت للبولو بصدارة بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، بفوزه الثالث على التوالي على حساب فريق مهرة/بنجاش، بنتيجة 12-6.5، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط بدون هزيمة، وتبقت له مباراة فريق «إي إم الحبتور» التي تلعب في الساعة الثالثة و45 دقيقة من عصر اليوم، في ختام مبارياته في الدور التمهيدي للبطولة، متخطياً الجميع بنجاح في مشوار خوض الجولة الختامية للبطولة التي تحدد لها يوم الجمعة المقبل.

ودخل فريق أبوظبي للبولو دائرة الضوء والمنافسة على بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو، بفوزه المثير أمس الأول في ختام مبارياته في الدور التمهيدي على فريق «إي أم الحبتور» بنتيجة 9-8 بعد اللجوء إلى الهدف الذهبي لحسم اللقاء الذي جاء ضمن مباراتي الجولة الثالثة من مباريات البطولة، رافعاً رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات بعد خسارته الماضية أمام فريق غنتوت، كحال منافسه فريق الحبتور بنفس الرصيد لينتقل صراع التأهل للجولة الختامية التي تحدد الفرق المتأهلة للدور الثاني من البطولة، والذي يقام يوم الجمعة المقبل.