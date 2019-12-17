الاسماعيلي يطالب بنقل مباراته أمام الأهلي لملعبه

طالب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان بنقل مباراته مع الأهلي في قمة منافسات الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز إلى ملعبه بالإسماعيلية بدلا من ملعب المكس بالإسكندرية، بإرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة.

واشاد مسئولو الإسماعيلى فى الخطاب الذي أرسله لاتحاد الكرة أن ملعبه احتضن منافسات على كافة الأصعدة والمحافل القارية وأبرزها بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار، بالإضافة إلى مباريات الفريق بكأس العرب للأندية العرب التي تشهد على حضور جماهيرى كبير دون حدوث أية مشكلات تعكر صفو المشهد.

واستند الإسماعيلي في مطلبه بنقل المباراة على مواجهة نادى الزمالك والتي من المقرر إقامتها بالأسبوع الــ17 وكذلك المباريات الآخرى التى ستقام على ملعب الإسماعيلي أمام الفرق الجماهيرية.