شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يبدأ استعداداته لمواجهة نادى مصر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الفريق الكروى للاتحاد السكندرى استعداداته لمواجهة نادى مصر فى الجولة التاسعة للدورى المقرر إقامتها باستاد الإسكندرية يوم الجمعة المقبلة والتى يسعى فيها زعيم الثغر للفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة عروضه الجيدة والابتعاد بالمركز الثانى عن أقرب منافسيه.
وقد حذر طلعت يوسف لاعبيه من الاستهانة بفريق مصر وعدم الارتكان أنه أحد الفرق الصاعدة حديثًا للدورى الممتاز ضاربًا المثل بلقاء طنطا الذى أقيم الأسبوع قبل الماضى على استاد الإسكندرية وانتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين وكان الفريق قريبًا من خسارة اللقاء.
ويدخل الاتحاد السكندرى المباراة فى المركز الثانى للدورى بعد فوزه الأخير على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى.
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