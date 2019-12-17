شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يطلب عربون صفقة بيع أسامة جلال للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض مسئولو نادى إنبي على نظرائهم فى الأهلي شروطهم المبدئية، والتى ستكون بمثابة العربون فى صفقة بيع أسامة جلال مدافع الفريق البترولي للأهلى بنهاية الموسم الجارى.

وعلم ”الخليج 365” أن حلمي طولان المدير الفني لإنبي طلب استعارة أربعة لاعبين أهلاوية في الميركاتو الشتوى القادم، وهما صلاح محسن، عمار حمدي وحسين السيد ، علي لطفي، وهى الإعارات التي ستكون بجانب المقابل المادي.

ويتحفظ الأهلي على التفريط في الحارس علي لطفي نظراً لقيده بالقائمة الافريقية، في الوقت الذى توجد مرونة حمراء في ملف إعارة الثلاثي صلاح محسن وعمار حمدي وحسين السيد، رغم قيد الأول أفريقيا.