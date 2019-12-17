شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخاطب طلائع الجيش لضم محمد شحاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش، أن نادى الزمالك أرسل عرضا للحصول على خدمات محمد شحاتة لاعب الطلائع منذ فترة، وأن مسئولى ناديه أخبروه بذلك. قال يحيى فى تصريحات تليفزيونية، أنه علم بوجود عرض رسمى من الزمالك للاعبه محمد شحاتة، بجانب تلقيه عرض أخر من نادى يونانى إلا أنه يتمسك باللاعب نظرا لأنه لاعب واعد وينتظره مستقبل كبير. كان محمد شحاتة سجل أول أهداف الطلائع أمام الزمالك فى المباراة التى أقيمت بالدورى وانتهت بفوز الطلائع 3-2.

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