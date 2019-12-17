مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17/ 12 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 17 / 12 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة إنبى والمصرى البورسعيدى على استاد الجيش بالسويس ومباراة بيراميدز والجونة على استاد الدفاع الجوى.





موعد مباراة إنبى والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة إنبى والمصرى البورسعيدى فى تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة فى ظل رغبة الفريق البترولى فى مواصلة قطار انتصاراته بعد الفوز على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف فيما يسعى الفريق البورسعيدى لتصحيح المسار بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الماضية للمسابقة.

ويحتل إنبى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى مباراة وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفًا فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مواجهات فاز فى 2 وتعادل فى لقاء وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف وما زال لديه مباراة مؤجلة.





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موعد مباراة بيراميدز والجونة

تقام مباراة بيراميدز والجونة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى فى مواجهة يدخلها الفريق السماوى بحثًا عن الفوز بعد تلقيه أول هزيمة فى المسابقة بالجولة الماضية أمام الزمالك بهدفين دون رد وعلى نفس الوتيرة تلقى الجونة هزيمة قاسية من إنبى برباعية مقابل هدف فى إطار نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلهم وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 9 أهداف فيما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 12 هدفًا.





القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتازمن المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت وأون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.