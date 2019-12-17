شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: هل الأهلى السبب فى هروب النقاز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الاهلى أنه دائما الزج باسم النادى خلال بعض التصريحات من قبل المسئولين فى الأندية الأخرى لانتشار الفتنه بين جمهور الأحمر والزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال عدلى القيعى، خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى:"جمال عبد الحميد بيقول إننا هربنا كهربا من الزمالك عشان يخسروا الدورى؟ كلام منطقي برضه، إحنا برضه إللى قاتلنا عشان نأجل الدورى لبعد كأس الأمم الأفريقية وبلاش الزج باسم الأهلى فى قضية كهربا، إحنا كمان اللى وراء اللي حصل للنقاز؟ يمكن يدورله على حاجة يقولها وكمان فى نماذج مثل الحضرى وإبراهيم سعيد الزمالك فاوضهم أثناء تواجدهم بالقلعة الحمراء وقصة وائل القبانى، رجع في كلامه بعدما وقع للأهلى، كابتن حسن حمدى قالي كمال درويش كلمني وقالي وائل غير كلامه ورجعلهم العقود، قولتله أمرك بس أنت ممكن تدي العقود لكمال درويش بنفسك، قالي لا ده رئيس نادي ايه دخله، قولتله عشان هما بيشتغلوا على إبراهيم سعيد ودلوقتي كان في واحد بيقول إني لما كنت في اتحاد الكرة كنت بشوف ثغرة إسلام الشاطر عشان أضمه للأهلي، خد عندك طارق غنيم الزملكاوى كان رئيس لجنة شئون اللاعبين، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كان مسئول فى الاتحاد وأيمن يونس وممدوح عباس وهانى أبو ريدة كل دول زملكاوية ساعتها".

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وأشار عدلى القيعى أنه لابد من عدم الحديث باسم الأهلى، ومساعدته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والموافقة على فتح الاستبدال بسبب وجود ثنائى مصاب بالقلعة الحمراء.