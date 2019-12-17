شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير: "ياريت الأهلى يلعب فى الإسماعيلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب سعفان الصغير مدرب حراس مرمى فريق الإسماعيلي مسئولى لجنة المسابقات فى الاتحاد المصرى لكرة القدم بنقل مباراة فريقه أمام الأهلى المقبلة إلى ملعب الإسماعيلية. وأضاف سعفان الصغير خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " قائلا: " ياريت الأهلي يجي الإسماعيلية، الموضوع بقى دمه تقيل، الزمالك هيلعب في الإسماعيلية، الأهلي هيجي وهيلاقي ود وترحاب مننا ". تقدم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان بخطاب رسمى لاتحاد الكرة للمطالبة بنقل مباراته مع الأهلى فى قمة منافسات الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز إلى ملعبه بالإسماعيلية بدلا من ملعب المكس بالإسكندرية. Advertisements واستند الإسماعيلى فى مطلبه إلى أن مواجهة نادى الزمالك والمقرر إقامتها بالأسبوع الــ17 وبجانب بعض المباريات الأخرى التى ستقام أمام الفرق الجماهيرية سيحضتنها ملعب الإسماعيلى. وشدد مسئولو الإسماعيلى فى الخطاب على أن ملعبه احتضن منافسات على كافة الأصعدة والمحافل القارية وأبرزها بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار فضلا عن مباريات الفريق بكأس العرب للاندية العرب التى تنطلق بحضور جماهيرى كبير دون حدوث أية مشكلات تعكر صفو المشهد.

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