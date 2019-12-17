شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يدعو مجلس الزمالك لاجتماع طارئ اليوم في موعد المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، مجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ، في الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء، لبحث الأحداث الأخيرة بعد خسارة الفريق الأبيض من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

ويأتي اجتماع مجلس الزمالك في نفس موعد مران الفريق الأبيض، خاصة إن هناك قرارات يبحثها مجلس الأبيض بشأن بعض الأمور الخاصة بالفريق وعلي رأسها المستوي الذي ظهر به لاعبي الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش وما حدث من تراجع بصورة كبيرة خلال المباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، يوم الجمعة المقبل، في الأسبوع التاسع بالدوري.