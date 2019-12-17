مرتضي منصور يدعو مجلس الزمالك لاجتماع طارئ اليوم في موعد المران

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ويأتي اجتماع مجلس الزمالك في نفس موعد مران الفريق الأبيض، خاصة إن هناك قرارات يبحثها مجلس الأبيض بشأن بعض الأمور الخاصة بالفريق وعلي رأسها المستوي الذي ظهر به لاعبي الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش وما حدث من تراجع بصورة كبيرة خلال المباراة.
ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، يوم الجمعة المقبل، في الأسبوع التاسع بالدوري.
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