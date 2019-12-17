شكرا لقرائتكم خبر عن الدكش يكشف ما فعله مشجع زملكاوي بعد هدف الطلائع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى على الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، يعد اللقاء الأول الذى يخسره الأبيض تحت قيادة كارتيرون الذى تولى المسئولية الفنية خلفا للصربى ميتشو.

وبتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 13 ويتواجد فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش لـ7 نقاط وهو الفوز الأول له فى الدورى ويتواجد فى المركز السابع. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من: "محمد عواد فى حراسة المرمى، محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، محمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم". ويكشف الدكش في حلقة اليوم، ما فعله أحد مشجعى نادي الزمالك، بعد الهدف الثالث الذي أحرزه فريق طلائع الجيش في مرمى الفارس الأبيض.

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